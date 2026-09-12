ترامب عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي: نحن نسيطر على مضيق هرمز

وسائل إعلام نقلا عن رئيس الصين: حرب الشرق الأوسط تسببت في خسائر فادحة لشعوب المنطقة ولا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي

وسائل إعلام نقلا عن رئيس الصين: حرب الشرق الأوسط تسببت في خسائر فادحة لشعوب المنطقة ولا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي

ترامب عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي: إيران على الأرجح مسؤولة عن الهجوم والحوثيون لا يريدون خوض قتال ضدنا