الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش العراقي: بغداد وافقت على طلب إيراني بالتحقيق المشترك في وجود منصات إطلاق طائرات مسيرة على الحدود بين البلدين
آخر الأخبار
2026-09-12 | 08:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش العراقي: بغداد وافقت على طلب إيراني بالتحقيق المشترك في وجود منصات إطلاق طائرات مسيرة على الحدود بين البلدين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
العراقي:
بغداد
وافقت
إيراني
بالتحقيق
المشترك
منصات
إطلاق
طائرات
مسيرة
الحدود
البلدين
التالي
مصدر أمني عراقي للجزيرة: تنفيذ عملية دهم وتفتيش في منطقة جزيرة الطيب بمحافظة ميسان
وكالة الأنباء الرسمية: البحرين لن تشارك في أي اجتماع مع إيران لحين استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:05
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر
آخر الأخبار
14:05
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر
0
آخر الأخبار
13:59
إعلام رسمي إيراني: سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر
آخر الأخبار
13:59
إعلام رسمي إيراني: سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
0
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:05
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر
آخر الأخبار
14:05
الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط للتحذير من خطر
0
آخر الأخبار
13:59
إعلام رسمي إيراني: سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر
آخر الأخبار
13:59
إعلام رسمي إيراني: سماع دوي انفجارين في قشم من جهة البحر
0
آخر الأخبار
12:57
غارة تستهدف تلة الدبشة
آخر الأخبار
12:57
غارة تستهدف تلة الدبشة
0
آخر الأخبار
12:43
غارة تستهدف علي الطاهر
آخر الأخبار
12:43
غارة تستهدف علي الطاهر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
0
عالم الطبخ
2026-07-29
نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل
عالم الطبخ
2026-07-29
نكهات إيطالية بلمسة مميّزة: كرات اللحم والدجاج مع اللينغويني وبستو الكيل على طريقة الشيف حنا طويل
0
أخبار لبنان
2026-01-21
المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية
أخبار لبنان
2026-01-21
المدير العام للدفاع المدني ترأس اجتماعاً لتحديث أنظمة غرفة العمليات المركزية
0
رياضة
2026-04-17
مونديال 2026... غضب جماهيري من ارتفاع أسعار المواصلات
رياضة
2026-04-17
مونديال 2026... غضب جماهيري من ارتفاع أسعار المواصلات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قطار لبنان يعود… من بوابة الذاكرة
0
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
علوم وتكنولوجيا
13:54
تحت الـ١٦؟ قانون جديد بوجه إدمان الـSocial Media
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
تقارير نشرة الاخبار
13:51
برازيليّ يعزف لبنان… ويختاره وطناً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
على نعمة تطويب البطريرك الياس الحويك.. قداس شكر ترأسه البطريرك الراعي
0
علوم وتكنولوجيا
13:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
علوم وتكنولوجيا
13:46
من سفينة شحن إلى مقاعد الجامعة... هذا دور الذكاء الاصطناعي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نفط وغاز لبنان تحت أقدامكم… فما هي عوائق التنقيب؟
0
أخبار دولية
13:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
أخبار دولية
13:37
بعد توقف خط أنابيب "شرق- غرب" النفطي في السعودية... راقب سعر صفيحة البنزين في الايام المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في برج ابي حيدر... اشكال قديم تفاعل وادى الى سقوط قتيلين وجريح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس عون يفاجئ النبطية: نحن معكم ولا مفاوضات مرتقبة مع اسرائيل حتى الآن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
أمن وقضاء
12:59
هذه تفاصيل الإشكال الذي وقع في منطقة برج أبي حيدر...
2
أخبار لبنان
14:45
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنعى الأباتي بولس نعمان
أخبار لبنان
14:45
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة تنعى الأباتي بولس نعمان
3
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-9-2026
اسرار
23:39
أسرار الصحف 12-9-2026
4
خبر عاجل
09:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
خبر عاجل
09:52
مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة
5
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
تقارير نشرة الاخبار
02:00
رئيس الجمهورية وقائد الجيش يجولان في النبطية… إليكم تفاصيل الزيارة
6
أخبار لبنان
04:34
قيادة الجيش تعلن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط
أخبار لبنان
04:34
قيادة الجيش تعلن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط
7
أخبار دولية
02:24
أ.ف.ب: اعتقال قريب للأسد في لبنان
أخبار دولية
02:24
أ.ف.ب: اعتقال قريب للأسد في لبنان
8
حال الطقس
02:48
أجواء مشمسة وسحب خفيفة... الحرارة مستقرة نسبيًا
حال الطقس
02:48
أجواء مشمسة وسحب خفيفة... الحرارة مستقرة نسبيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More