المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق للجزيرة: العلاقات العراقية السعودية لن تتأثر بهذه الاعتداءات

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المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق للجزيرة: تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة ومتأهبون لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات على السعودية