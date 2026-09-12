إد ميليباند: نقف بحزم إلى جانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة هذه الهجمات

غارة على المنطقة بين حداثا وحاريص وأخرى على وادي زبقين

غارة على المنطقة بين حداثا وحاريص وأخرى على وادي زبقين

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق للجزيرة: تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الاعتداءات الأخيرة ومتأهبون لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات على السعودية