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خلية الإعلام الأمني العراقي: استئناف دخول المسافرين من منفذي الشيب والشلامجة الحدودين مع إيران

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2026-09-13 | 00:49
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خلية الإعلام الأمني العراقي: استئناف دخول المسافرين من منفذي الشيب والشلامجة الحدودين مع إيران
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خلية الإعلام الأمني العراقي: استئناف دخول المسافرين من منفذي الشيب والشلامجة الحدودين مع إيران

 
 
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