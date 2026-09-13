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الجزيرة: نحو 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الاسرائيلية تزامنا مع الأعياد اليهودية
آخر الأخبار
2026-09-13 | 02:50
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الجزيرة: نحو 300 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الاسرائيلية تزامنا مع الأعياد اليهودية
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