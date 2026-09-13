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الدفاع المدني السعودي: إصدار إنذار طوارئ في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر محتمل
آخر الأخبار
2026-09-13 | 11:13
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الدفاع المدني السعودي: إصدار إنذار طوارئ في خميس مشيط وأبها للتحذير من خطر محتمل
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