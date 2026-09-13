الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر في خميس مشيط وأبها

الجيش: سنقوم بتاريخ 14، 15، 16 و17 / 9 / 2026 ابتداءً من الساعة 9.00 حتى الانتهاء بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس تتخللها تفجيرات ورمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة

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