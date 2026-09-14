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o
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الخارجية الكورية الجنوبية: ندين الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية وندعو للوقف الفوري
آخر الأخبار
2026-09-14 | 02:08
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الخارجية الكورية الجنوبية: ندين الهجمات الحوثية على المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية وندعو للوقف الفوري
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