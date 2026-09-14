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o
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o
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o
متن
29
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وزير الطاقة والمياه جو الصدي للـLBCI: مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريًا
آخر الأخبار
2026-09-14 | 03:32
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وزير الطاقة والمياه جو الصدي للـLBCI: مع أزمة مضيق هرمز وباب المندب ارتفعت تكاليف النفط وزادت 50 مليون دولار شهريًا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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