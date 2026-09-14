الصدي للـLBCI: أنا من البداية لم أعد بجدول زمني ولا أعد إلا عندما أكون متأكدًا من أن شيئًا سيحصل

الصدي للـLBCI: الحكومة متفهّمة أن الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص إذ لم تعد الدولة قادرة على تمويل مليار دولار لقطاع الكهرباء وحين كانت قادرة على التمويل وإنشاء المعامل لم تقم بذلك

السابق