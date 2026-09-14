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وزير الطاقة الأميركي من فيينا: لا نية لتخصيب اليورانيوم في السعودية

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2026-09-14 | 06:49
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وزير الطاقة الأميركي من فيينا: لا نية لتخصيب اليورانيوم في السعودية
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وزير الطاقة الأميركي من فيينا: لا نية لتخصيب اليورانيوم في السعودية

 
 
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