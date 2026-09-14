وزير الطاقة الأميركي من فيينا: لا نية لتخصيب اليورانيوم في السعودية

وزير الطاقة الأميركي: الاتجاه المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز في تصاعد وسيستمر في الارتفاع

وزير الطاقة الأميركي: الاتجاه المتوسط ​​المتحرك لسبعة أيام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز في تصاعد وسيستمر في الارتفاع

وزير الطاقة السعودي: اكتشفنا 110 ملايين طن من المواد الخام التي تحتوي على تركيزات من اليورانيوم في المدينة المنورة