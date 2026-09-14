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إعلام إيراني: مسلحون مجهولون يطلقون النار على أحد كبار رجال الدين السنة ويردونه قتيلا في جنوب شرق إيران
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2026-09-14 | 10:43
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إعلام إيراني: مسلحون مجهولون يطلقون النار على أحد كبار رجال الدين السنة ويردونه قتيلا في جنوب شرق إيران
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