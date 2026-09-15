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النائب ابراهيم كنعان: الجيش ليس تفاصيلا في مشروع الدولة بل عمودا فقريا ونعول على ما سيحمله رئيس الجمهورية وقائد الجيش الى باريس ونطالب المجتمع الدولي بدعمه

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2026-09-15 | 06:07
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النائب ابراهيم كنعان: الجيش ليس تفاصيلا في مشروع الدولة بل عمودا فقريا ونعول على ما سيحمله رئيس الجمهورية وقائد الجيش الى باريس ونطالب المجتمع الدولي بدعمه
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النائب ابراهيم كنعان: الجيش ليس تفاصيلا في مشروع الدولة بل عمودا فقريا ونعول على ما سيحمله رئيس الجمهورية وقائد الجيش الى باريس ونطالب المجتمع الدولي بدعمه

 
 
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