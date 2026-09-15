النائب ابراهيم كنعان: الجيش ليس تفصيلاً في مشروع الدولة بل عمودا فقريا ونعول على ما سيحمله رئيس الجمهورية وقائد الجيش الى باريس ونطالب المجتمع الدولي بدعمه

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النائب إبراهيم كنعان: أيّدنا المفاوضات لوقف الحرب ولتثبيت حقوق لبنان لكي يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة ولا يمكننا مطالبة الجيش بتنفيذ مهامه من دون تأمين المناخ السياسي اللازم والتمويل