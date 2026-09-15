النائب مارك ضو للحكومة: الثقة أمانة والمصارحة من شروطها ونحن نريد مهلاً وتنفيذًا ومحاسبة أنقذوا لبنان ونحن معكم

النائب مارك ضو: تحية لفريق التفاوض المباشر الذي يعمل لاسترداد أرضنا في الجنوب

النائب مارك ضو: تحية لفريق التفاوض المباشر الذي يعمل لاسترداد أرضنا في الجنوب

النائب مارك ضو: نحمي السلم الأهلي بتنفيذ حصر السلاح ولا نقبل بعودة لعبة الحوارات التي هي حجّة دائمة وعذر لتعطيل قرارات الدولة