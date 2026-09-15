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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: دمرنا زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة لنا في مضيق هرمز

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2026-09-15 | 09:07
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: دمرنا زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة لنا في مضيق هرمز
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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: دمرنا زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الاستيلاء على مسيرة لنا في مضيق هرمز

 
 
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