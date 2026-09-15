الدفاع المدني السعودي: الخطر زال عن منطقة جازان ومدينة أبها ومحافظة خميس مشيط

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مسلحا بارزا في حركة حماس جنوب قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مسلحا بارزا في حركة حماس جنوب قطاع غزة

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة خميس مشيط وفي مدينة أبها للتحذير من خطر