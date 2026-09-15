أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل قائد لواء رفح في حركة حماس

آخر الأخبار
2026-09-15 | 15:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل قائد لواء رفح في حركة حماس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل قائد لواء رفح في حركة حماس

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وكاتس

مشترك:

الجيش

الإسرائيلي

LBCI التالي
بيان لنتنياهو وكاتس: استهداف قائد لواء رفح تم بعد اغتيالنا قائد لواء خان يونس ومسؤولين كبارا بحماس هذا الأسبوع
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا قبل قليل مسلحا بارزا في حركة حماس جنوب قطاع غزة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:54

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على وادي زبقين

LBCI
أخبار لبنان
16:37

بدران للجنة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: كرامي طلبت إجراء بعض التعديلات على ملف التفرّغ

LBCI
آخر الأخبار
16:23

الجزيرة: بدء محادثات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن

LBCI
أخبار دولية
16:12

مسؤول أميركي: الولايات المتحدة تعتزم بيع ذخائر بقيمة 2.8 مليار دولار لإسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:54

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية على وادي زبقين

LBCI
آخر الأخبار
16:23

الجزيرة: بدء محادثات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن

LBCI
آخر الأخبار
16:11

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: استدعاء ليونيل ميسي للمشاركة في مباريات ودية على أرضه في أيلول وتشرين الأول لظهور وداعي أمام الجماهير بعد اعتزاله دوليا

LBCI
آخر الأخبار
15:53

بيان لنتنياهو وكاتس: رسالتنا واضحة أنه لا يوجد أي مسلح محصن وحماس لن تبقى في قطاع غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2026-01-17

من إليسا إلى ياسمينا زيتون... نجمات Joy Awards 2026 يخطفن الأنظار في الحفل الضخم (صور)

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-17

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة إسرائيلية استهدفت غرفة داخل بستان يقيم فيها سوريون في منطقة الزهراني - قضاء صيدا ومعلومات أولية عن وقوع إصابات

LBCI
خبر عاجل
2026-04-01

فليتشر للـLBCI: هناك مشاركة أممية مباشرة لدعم الدولة والشعب اللبناني وقرارات واضحة من مجلس الأمن تؤكد استقلال لبنان وضرورة احتكار الدولة لاستخدام السلاح في البلاد

LBCI
عالم الطبخ
2026-02-13

الرافيولي بالجبنة والبسكويت مع مربى الفراولة... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

إجوا يحاسبوا الحكومة… حاسبوا بعض عالوقت

LBCI
أمن وقضاء
13:53

الحجار يوضح مضمون اتفاقية تم توقيعها مع باكستان في شأن تبادل السجناء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بين دبي وأدما... ترويجٌ وتعاطٍ وسيارات مسروقة والـLBCI تكشف الأسماء والتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الأباتي بولس نعمان... راهبٌ في قلب السياسة والحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

طرابلس تجمع البحر والبر والجو في رؤية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعد سبع سنوات من الأزمة... لبنان مجددا أمام اختبار صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الغلاء يتصاعد والإدارات العامة تحتجّ

LBCI
أخبار دولية
13:19

إسرائيل تؤجل مفاوضات روما وتعيد تنظيم قواتها في الجنوب استعدادًا للبقاء طويلًا

LBCI
أخبار دولية
13:18

ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأميركية يضغط على مسار الحرب مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
11:31

النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس

LBCI
أمن وقضاء
11:08

تعميم صورة مشتبه به بتهمة سرقة درّاجة ناريّة...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 15-9-2026

LBCI
خبر عاجل
05:37

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب سلّم مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت مع كامل المستندات الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
حال الطقس
02:56

الطقس الحار مستمر وبعض الامطار بين الجمعة والسبت

LBCI
خبر عاجل
11:34

مصدر قضائي لفرانس برس: النيابة العامة طلبت توجيه الاتهام للرئيس اللبناني السابق ميشال عون بقضية انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
14:19

هذا ما أعلنته الرئاسة الفرنسية بشأن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More