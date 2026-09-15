الجزيرة: بدء محادثات بين السفيرة اللبنانية والسفير الإسرائيلي في مقر الخارجية الأميركية بواشنطن

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: استدعاء ليونيل ميسي للمشاركة في مباريات ودية على أرضه في أيلول وتشرين الأول لظهور وداعي أمام الجماهير بعد اعتزاله دوليا

السابق