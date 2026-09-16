منيمنة: البلد لا يحتمل الفراغ وقد تكون هناك فرصة لتعديل مسار عمل الحكومة ويجب مواجهة العقد الحقيقية والدفاع عن الفئات التي تتحمل لأنها تريد الدولة وتراهن عليها... وعندما نتمسك بالمؤسسات فذلك لأن القضية أكبر من الحكومة بل هي قضية استعادة الدولة

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