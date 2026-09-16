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النائب قاسم هاشم: العدو يمعن في قتلنا وتدمير قرانا وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة للتمسك بدور قوات "اليونيفيل" تنفيذاً للقرار 1701؟

آخر الأخبار
2026-09-16 | 06:21
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النائب قاسم هاشم: العدو يمعن في قتلنا وتدمير قرانا وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة للتمسك بدور قوات &quot;اليونيفيل&quot; تنفيذاً للقرار 1701؟
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النائب قاسم هاشم: العدو يمعن في قتلنا وتدمير قرانا وهنا نسأل ماذا فعلت الحكومة للتمسك بدور قوات "اليونيفيل" تنفيذاً للقرار 1701؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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