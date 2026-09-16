النائب هاني قبيسي: المفاوضات لم تنفع وأتمنّى من الحكومة ومن الدول اللبنانية أن يكون لهما موقف مغاير

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النائب ياسين ياسين: الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن من أوصلنا الى هذا الدمار والانهيار وليسوا من أضعف الجيش اللبناني لكن ما فعل كل ذلك هو تعاقب الحكومات السابقة التي عزلت لبنان وهي مكونة من دولة عميقة تتقاسم "ما تحت الأرض وعلى الأرض وفوق الأرض"