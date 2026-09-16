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النائب هاني قبيسي: المفاوضات لم تنفع وأتمنّى من الحكومة ومن الدول اللبنانية أن يكون لهما موقف مغاير
آخر الأخبار
2026-09-16 | 06:27
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النائب هاني قبيسي: المفاوضات لم تنفع وأتمنّى من الحكومة ومن الدول اللبنانية أن يكون لهما موقف مغاير
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