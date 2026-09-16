النائب حليمة قعقور: أفسدتم في المفاوضات كل ما أتى في البيان الوزاري وخطاب القسم وكان عليكم الالتزام بالبيان والخطاب قبل أن الذهاب الى التفاوض

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