النائب الياس حنكش: ندعو تطبيق قرار "نزع السلاح" على المتن كما بيروت ومختلف المناطق اللبنانية

النائب الياس حنكش: نسأل وزيرة البيئة عن المطامر وعن مطمر بحريّ أصبحت النفايات فيه أعلى من مستوى المياه

النائب الياس حنكش: نسأل وزيرة البيئة عن المطامر وعن مطمر بحريّ أصبحت النفايات فيه أعلى من مستوى المياه

النائب الياس حنكش: كيف يُسمح ان يكون هناك معسكرات تدريبية من فلول الاسد وغيره في جبالنا؟