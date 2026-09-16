النائب رائد برو: أداء الحكومة ضعيف وليس بالمستوى المطلوب وإذا فصّلنا في البيان الوزاري وخطاب القسم ولا سيما في الأمور السيادية نجد أن البيان نصّ على التزام السلطة بأن تكون دولة رادعة للمعتدي وحامية لشعبها لكن السلطة زادت من قوة الجهة المعادية

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