النائب رائد برو: كيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 "صفر"؟

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النائب الياس اسطفان: السؤال هل الدولة اللبنانية قادرة أن توصل قرارها الى تنفيذ وواقع؟ فالدولة لا تقوم على النصوص والبيانات بل عند تنفيذ قرارها ونريد لهذه الحكومة النجاح