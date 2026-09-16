النائب الياس اسطفان للحكومة: أين أصبح التنفيذ ما هو الجدول الزمني وما هي العراقيل؟

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اسطفان: حصرية السلاح ليست مشروع مواجهة مع أي فئة فحزب الله كقوة سياسية لديه جمهوره وتمثيله السياسي وكل ذلك ضمن الديمقراطية ولكن القاعدة يجب أن تنطبق على الجميع: لا حزب يملك قرار السلم والحرب بمفرده والضمانة الأقوى لعدم امتلاك أي طائفة سلاحاً خاصاً