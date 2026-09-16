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قوات إسرائيلية توغلت في بلدة حلتا في قضاء حاصبيا حيث نفذت عمليات تفجير طالت منازل وخطفت مواطنا قبل أن تنسحب منها
آخر الأخبار
2026-09-16 | 07:13
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قوات إسرائيلية توغلت في بلدة حلتا في قضاء حاصبيا حيث نفذت عمليات تفجير طالت منازل وخطفت مواطنا قبل أن تنسحب منها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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