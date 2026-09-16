النائب وضاح الصادق: من يقدّم الهدايا لإسرائيل في لبنان ومن يعطيها الأعذار لتقوم بما تقوم به فهو متواطئ معها

النائب وضاح الصادق: كنت أريد أن ألغي كلمتي لأن كل ما كنت أريد التحدث عنه "حُكي" ولكن لم أسمع أي طرح لأي "حل" وهناك من لديه ثقة بنفسه من النواب ويسأل: أين المياه؟ أين الكهرباء؟ وأين أموال المودعين؟ وهم يتوالون على السلطة منذ سنوات وعلى أيامهم لم يُحلّ

السابق