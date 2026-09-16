الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد خلية من وحدة النخبة بالجناح العسكري لحماس بغارة على خان يونس الأسبوع الماضي

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النائب هاغوب ترزيان: المواطن لا يريد خطابات بل يريد كهرباء وتعليمًا وطبابةً وقضاءً وأحذّر كما قمت عام 2019 من ان العملة الصعبة تنزف وأقول اليوم "خَلَص تحميل الشريف ثمن فشلكم"