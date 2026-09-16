النائب نبيل بدر: هناك صوت موالٍ لا يقبل النقد يصفّق بلا فهم ويدافع قبل أن يسمع وهناك صوت ثالث موجود في الحكومة ويعارضها من الخارج

النائب نبيل بدر: نسمع صوت المعارض الذي لا احد يريد أن يلغي حقّه في مساءلة الحكومة ولكن لا افهم الى اين يريد الذهاب بمعارضته وهو من سهّل الوصول الى ما نحن فيه في لبنان اليوم

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