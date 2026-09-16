النائب محمد سليمان: نحن أمام أزمة رواتب وأزمة ارتفاع أسعار المحروقات وتدفئة وبطالة وتعليم ولا بد من السعي الى ايجاد حلول ضمن الامكانيات المتاحة

النائب ناصر جابر: الجنوب والنبطية ليسا رقما في بيانات الاضرار ولكن تاريخ وناس ولا يجوز ان يعتاد اللبنانيون ان يكون جزءا من وطنهم يعيش تحت الخطر

النائب ناصر جابر: الجنوب والنبطية ليسا رقما في بيانات الاضرار ولكن تاريخ وناس ولا يجوز ان يعتاد اللبنانيون ان يكون جزءا من وطنهم يعيش تحت الخطر

سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي: أشكر كل من قدّم نقداً بنّاءً لعمل الحكومة أو أثار مسألةً تستوجب التوضيح أو التصويب لا شك عندي ان المواطن المُطالب بوجود الدولة محق في مطلبه والشاكي من غياب الدولة محق في شكواه