النائب ناصر جابر: جلسة الثقة امتحان للنتائج وعندما نناقش الثقة بالحكومة فالسؤال الذي يجب أن يطرح: ماذا فعلت وماذا ستفعل؟

النائب جهاد الصمد: نجتمع اليوم لمناقشة الحكومة ولكن السؤال الذي يطرح: اين هي هذه الحكومة؟

النائب جهاد الصمد: نجتمع اليوم لمناقشة الحكومة ولكن السؤال الذي يطرح: اين هي هذه الحكومة؟

النائب ناصر جابر: الجنوب والنبطية ليسا رقما في بيانات الاضرار ولكن تاريخ وناس ولا يجوز ان يعتاد اللبنانيون ان يكون جزءا من وطنهم يعيش تحت الخطر