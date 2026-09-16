النائب جهاد الصمد: وعدنا باصلاح المصارف والكهرباء وتعزيز الاستشفاء والتعليم ولكن ماذا جنينا؟

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النائب جهاد الصمد لرئيس الحكومة: الا تشهد ان السراي الحكومة لم تعد كما كانت من قبل وتحولت الى مركز يشبه مركز اللجان الوزارية؟ الا ترى انك مؤتمن على الحفاظ على صلاحيات مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعا؟