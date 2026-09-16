الرئاسة التركية: نقف متضامنين مع السعودية

سلام حول "ملف النازحين": قد أدت هذه السياسة إلى جانب تغير الظروف في سوريا والحوافز التي وفرتها المنظمات الدولية للعائدين إلى عودة ما يناهز 700 ألف سوري إلى بلادهم والواقع أننا سهّلنا العودة ونظّمناها

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