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الوكالة الوطنية: الطيران الإسرائيلي أغار على دفعتين واستهدف المنصوري

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2026-09-16 | 16:42
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الوكالة الوطنية: الطيران الإسرائيلي أغار على دفعتين واستهدف المنصوري
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الوكالة الوطنية: الطيران الإسرائيلي أغار على دفعتين واستهدف المنصوري

 
 
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