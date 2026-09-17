رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI: حولّت أكثر من 250 مدرسة أمام المجالس التحكيمية التربوية عن العام الماضي

رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر للـLBCI: أعددنا مشروع قانون لتعديل الـ515 والذي هو بالنسبة لي "لبّ المشكلة" والمشروع موجود منذ سنة في أدراج لجنة الإدارة والعدل ولم يتم درسه بعد

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