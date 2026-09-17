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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ ليوم الثلاثاء في مستشفى سيدة ماريتيم - جبيل للتبرع الرجاء الاتصال بالرقم: 71676276
آخر الأخبار
2026-09-17 | 06:18
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة O+ ليوم الثلاثاء في مستشفى سيدة ماريتيم - جبيل للتبرع الرجاء الاتصال بالرقم: 71676276
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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