مصدر دبلوماسي لفرانس برس: أنقرة سلمت كييف وموسكو مسودة اتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في المنارة ومرغليوت بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في المنارة ومرغليوت بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة

رئيس الوزراء الكندي من البرلمان الأوروبي: "لا أحد" يملي علينا مع من نوقّع اتفاقات