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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بصاروخين بلدة المنصوري

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2026-09-17 | 10:00
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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بصاروخين بلدة المنصوري
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الوكالة الوطنية: غارة استهدفت بصاروخين بلدة المنصوري

 
 
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