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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي صباحا على المنصوري ومجدل زون ووادي العزية

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2026-09-18 | 00:47
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي صباحا على المنصوري ومجدل زون ووادي العزية
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي إسرائيلي صباحا على المنصوري ومجدل زون ووادي العزية

 
 
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