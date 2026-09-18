الوكالة الوطنية للاعلام: تقدم آليات الجيش الإسرائيلي من بلدة الطيري باتجاه أطراف حداثا لجهة حاريص في قضاء بنت جبيل

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على بعض الطرقات بسبب تساقط أمطار خفيفة التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصاً على السلامة العامة

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