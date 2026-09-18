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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مسؤول أبلغ عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها تم إخماده لاحقا
آخر الأخبار
2026-09-18 | 03:25
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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: مسؤول أبلغ عن تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها تم إخماده لاحقا
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