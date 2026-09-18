رويترز: الفضة ترتفع في المعاملات الفورية بأكثر من 3% إلى 67.19 دولارا للأونصة

التحكم المروري: العمل جار على إزالة الأتربة على طريق عام المنصورية باتجاه جسر المكلس وتسهيل للسير من قبل عناصر من مفرزة سير الجديدة

التحكم المروري: العمل جار على إزالة الأتربة على طريق عام المنصورية باتجاه جسر المكلس وتسهيل للسير من قبل عناصر من مفرزة سير الجديدة

أ.ف.ب نقلا عن فرق الإنقاذ: قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في جنوب الفيليبين