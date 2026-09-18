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الرابطة الأميركية للسيارات: ارتفاع سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد عند 6.44 دولارات

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2026-09-18 | 07:12
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الرابطة الأميركية للسيارات: ارتفاع سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد عند 6.44 دولارات
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الرابطة الأميركية للسيارات: ارتفاع سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد عند 6.44 دولارات

 
 
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