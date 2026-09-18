أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوكالة الوطنية للاعلام: إلقاء قنبلة باتجاه جرافة في ياطر وقصف طال العريش والقنطرة

آخر الأخبار
2026-09-18 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوكالة الوطنية للاعلام: إلقاء قنبلة باتجاه جرافة في ياطر وقصف طال العريش والقنطرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الوكالة الوطنية للاعلام: إلقاء قنبلة باتجاه جرافة في ياطر وقصف طال العريش والقنطرة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الوطنية

للاعلام:

إلقاء

قنبلة

باتجاه

جرافة

العريش

والقنطرة

LBCI التالي
بوقرّة يعيد رسم مسار منتخب لبنان... 23 لاعبًا للاستحقاقات المقبلة
الوكالة الوطنية للإعلام: تفجير إسرائيلي عند أطراف بلدة عيناثا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:05

وزارة الصحة دانت احراق الجيش الإسرائيلي مستشفى ميس الجبل: جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية

LBCI
أخبار لبنان
14:00

عشية زيارته إلى واشنطن ونيويورك... سلام يبحث مع بري تطورات الجنوب ولقاءاته المرتقبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2026

LBCI
آخر الأخبار
12:31

مريض في مستشفى الجعيتاوي - الاشرفية بحاجة لدم فئة A+ للتبرع: 78898353

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-07-28

"إكس" تتحول إلى بنك رقمي... فوائد وتحويلات مالية ضمن مشروع ماسك الشامل

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

الجزيرة: غارة إسرائيلية على بلدة إركاي جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-01

اللواء شقير بحث مع وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز الخدمات للبنانيين في الخارج

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-15

وزيرة الخارجية: وفاة مواطن كندي في إيران علي يد السلطات هناك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

شبكة لبنانية سورية بيد القضاء... ما علاقة نظام الاسد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

في ظلّ استمرار الحرب: الخليج يعيد حساباته بين المظلة الأميركية والحوار مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في الذكرى الثانية لتفجير البيجرز في لبنان… تهديد إسرائيلي بعمليات نوعية وتغيير الشرق الأوسط

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:19

جدول جديد لأسعار المحروقات... البنزين يرتفع 92 ألف ليرة

LBCI
أمن وقضاء
03:01

نسخ مفتاح المنزل وسرق ساعة ألماس بقيمة 120 ألف دولار… فأوقف قبل مغادرته لبنان

LBCI
حال الطقس
02:06

الطقس ممطر مع برق ورعد...

LBCI
خبر عاجل
03:12

توقيف 5 أفراد من شبكة لإدخال أشخاص من سوريا إلى لبنان وتدريبهم... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
01:04

جنبلاط: كلما استندت التحاليل إلى خبراء استراتيجيين كلما زاد حجم الكذب والنفاق

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:19

أنثروبيك: الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه

LBCI
خبر عاجل
10:30

معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة

LBCI
فنّ
19:16

"عودة الأصالة"... النجمة السورية أصالة تعود إلى سوريا الشام بعد أعوام من الغياب في ليلة استثنائية (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More