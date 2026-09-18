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الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي اضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي
آخر الأخبار
2026-09-18 | 12:23
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الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي اضرم النيران في مستشفى ميس الجبل الحكومي
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