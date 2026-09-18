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بوتين: نظام كييف يفعل كل ما بوسعه لعدم إجراء مفاوضات

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2026-09-18 | 15:10
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بوتين: نظام كييف يفعل كل ما بوسعه لعدم إجراء مفاوضات
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بوتين: نظام كييف يفعل كل ما بوسعه لعدم إجراء مفاوضات

 
 
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