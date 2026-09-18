ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في جدة والطائف

الدفاع المدني السعودي: إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في جدة والطائف

بوتين: الأوروبيون يحاولون إنقاذ شعبيتهم المتراجعة والتستر على أخطائهم عبر الحديث عن الاستعداد للحرب مع روسيا